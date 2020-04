Mezz’ora con... Anthony Ventrella: i consigli per un buon aperitivo "domestico"

Nella diretta Instagram del sabato sera, per la nostra Mezz'ora con..., abbiamo ospitato Anthony Ventrella. Il barman vastese, che da qualche mese lavora a Pescara, ci ha dato qualche consiglio su come preparare un buon aperitivo domestico in questo periodo in cui le serate vengono trascorse in casa.

