Domenica delle Palme: le messe trasmesse in diretta streaming

Ormai da quattro settimane sono state interdette ai fedeli le celebrazioni liturgiche nelle chiese per arginare la diffusione del Coronavirus tra la popolazione. Molti parroci, che continuano a celebrare privatamente, si sono quindi organizzati per trasmettere sul web, utilizzando diversi canali, le messe e le altre celebrazioni della Quaresima. Oggi, nella Domenica delle Palme, saranno tante le celebrazioni liturgiche trasmesse in diretta.

L'arcivescovo Bruno Forte celebrerà alle 11.30 nella capella dell'Arcivescovado a Chieti. La messa sarà trasmessa su Rete 8 e in streaming.

VASTO

Alle 9 sarà trasmessa sulla pagina facebook della parrocchia la messa celebrata nella concattedrale di San Giuseppe da don Gianfranco Travaglini.

Alle 10 ci sarà la celebrazione dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto presieduta da don Domenico Spagnoli. La messa sarà in diretta sul sito della parrocchia e sulla pagina facebook.

La Comunità Salesiana di Vasto celebrerà la messa, presieduta da don Gigi Giovannoni, alle ore 10.30. La diretta sarà trasmessa sulla pagina facebook e sul sito della parrocchia-oratorio.

Sarà trasmessa in diretta alle 11 sull canale youtube e sulla pagina facebook la messa celebrata da Don Gianni Sciorra nella chiesa di San Paolo Apostolo.

SAN SALVO

Alle 11 su facebook ci sarà la messa della parrocchia San Nicola Vescovo di San Salvo, con il parroco Don Beniamino Di Renzo che celebrerà dalla chiesa dell'Addolorata.

CASALBORDINO

Alle 12 in diretta su facebook la santa messa celebrata nella Basilica Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino.

CUPELLO

Sono in diretta sul sito della parrocchia anche le celebrazioni presiedute da don Nicola Florio a Cupello.

POLLUTRI

Alle 11 mattino verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook la messa celebrata nella parrocchia SS.Salvatore a Pollutri.

MONTEODORISIO

Alle 10 sarà trasmessa sul canale youtube della parrocchia la messa celebrata nel Santuario della Madonna delle Grazie.

CASALANGUIDA

Sarà trasmessa sulla pagina facebook del Comune la messa celebrata alle 11 dal parroco don Nicola Carpineta.

TORINO DI SANGRO

La messa, alle ore 10, sarà trasmessa sul profilo facebook del parroco Don Pietro Di Crescenzo.



