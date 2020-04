Circolavano senza valido motivo, 3 denunciati. Marcello: "Controllate 461 persone e 1405 attività"

Tre persone che circolavano senza valido motivo sono state denunciate dalla polizia locale di Vasto.

L'amministrazione comunale, in una nota, annuncia che "si intensificano a Vasto i controlli della polizia locale per verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei decreti emanati per il contenimento dell'epidemia da Covid-19".

"Gli agenti sulle arterie stradali - ha detto l’assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - hanno controllato 461 persone, 3 sono state denunciate e 5 sono le sanzioni elevate. Sono state inoltre controllate 1405 attività commerciali. Rinnoviamo l’invito a restare a casa e ad uscire solo in caso di necessità".