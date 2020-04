Venerdì Santo a Casalbordino: in streaming le note del Miserere di Selecchy

Sarà una Settimana Santa senza riti religiosi pubblici quella che inizierà il prossimo 6 aprile. Con l'emergenza Coronavirus tutte le celebrazioni sono state sospese e così accadrà anche per le processioni che caratterizzano il tempo forte della cristianità.

Sarà così anche a Casalbordino dove però ci si sta organizzando per dare a tutti la possibilità di vivere, anche se a distanza, i momenti di preghiera e meditazione. "La tradizione storica della nostra città non si ferma. La processione del Venerdì Santo non si svolgerà per ragioni legate alle misure Covid-19, ma la tradizione storica della nostra città non si ferma.

Grazie alla collaborazione tra Parrocchia S.S. Salvatore, Orchestra del Venerdì Santo, Deputati della Settimana Santa, Protezione Civile e Amministrazione Comunale, si sta lavorando all’organizzazione di un momento di preghiera durante la sera del venerdì 10 aprile, in diretta dalla chiesa SS. Salvatore.

Nei primi giorni della prossima settimana forniremo tutte le informazioni di dettaglio (orario, modalità di trasmissione della diretta, ecc.) per poter seguire la celebrazione da casa. La celebrazione si svolgerà senza la presenza dei fedeli all’interno della Chiesa. La struggente melodia del Miserere di Selecchy nella versione casalese risuonerà nelle nostre case".

Sulla pagina della facebook della Settimana Santa a Casalbordino si ricorda anche che "durante la celebrazione non bisogna recarsi nella chiesa di SS. Salvatore; è vietato l'ingresso nella chiesa SS. Salvatore; è vietato sostare davanti la chiesa; piazza Umberto I e le vie di accesso alla chiesa saranno presidiate. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di contenimento del Covid-19".