San Salvo, attività commerciali chiuse il 5, 12 e 13 aprile

Attività commerciali di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità al dettaglio (sia esercizi di vicinato che medie strutture di vendita, anche all'interno dei centri commerciali) chiuse a San Salvo anche il 5, 12 e 13 aprile. A disporlo è stato il sindaco Tiziana Magnacca con un'apposita ordinanza. Dall'ordinanza sono escluse farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai.

"Lo ribadisco – dice il sindaco – che questa è una misura che abbiamo adottato per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori, così come abbiamo già predisposto la scorsa domenica”.

Prolungata fino al 13 aprile compreso, inoltre, con l’ordinanza n. 9, la chiusura del cimitero al pubblico e alle visite dei parenti. Infine, in città sono sospese le affissioni: "La ditta Andreani comunica che, fino a nuove disposizioni, è chiuso lo sportello in corso Umberto I e che sono sospese le affissioni a San Salvo in adesione alla decisione adottata dalla Anacap per il contenimento del contagio da Coronavirus".