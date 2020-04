Mezz’ora con... Sara Della Gatta: scuola ’online’, studio e articoli per il giornale d’istituto

Con Sara Della Gattta, che frequenta il quinto al Polo Liceale Mattioli, è stata una puntata della nostra "Mezz'ora con..." dedicata al mondo della scuola. Gli studenti ormai da un mese stanno sperimentando la novità della didattica a distanza e sono costantemente in attesa di notizie su come concluderanno l'anno scolastico. I ragazzi del Mattioli, oltre a portare avanti il loro percorso tra lezioni, interrogazioni, compiti e studio, proseguono nelle attività della redazione studentesca. Il loro Mattioli's Chronicles sulla piattaforma Scuolalocale, di cui Sara è vice caporedattrice, continua ad essere aggiornato quotidianamente e arricchito da articoli - anche con diverse rubriche - e racconti su come gli studenti vivono questo tempo speciale.

Nella diretta su Instagram abbiamo parlato di come lei e i suoi compagni - specialmente quelli che frequentano il quinto e che dovranno sostenere la maturità - stanno vivendo questo periodo e di come l'attività della redazione studentesca viene portata avanti quotidianamente.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI