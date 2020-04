Festa della Sacra Spina: la benedizione sulla città dal campanile di Santa Maria

È stata una festa della Sacra Spina profondamente diversa da quelle vissute del passato. Niente fedeli nella chiesa di Santa Maria maggiore, niente processione per le vie del centro storico. Ma la devozione per la reliquia è stata comunque condivisa dai tanti vastesi attraverso il web. Come da tradizione, nel venerdì che precede la Domenica delle Palme e anticipa l'inizio della Settimana Santa, si celebra la ricorrenza dedicata alla reliquia conservata nella chiesa di Santa Maria Maggiore: una delle spine della corona di Cristo.

"Molti vorrebbero fare una visita alla nostra Reliquia", aveva scritto don Domenico Spagnoli ad inizio giornata. "Non essendo per voi possibile uscire, questa mattina esponendola nella Cappella ho pregato per tutti voi. Ci siete. Uniti in Gesù". La giornata è stata scandita dalle celebrazioni religiose, trasmesse sui canali della parrocchia. Alle 18 la messa presieduta da Don Spagnoli insieme a don Gianfranco Travaglini e Don Nicola Fioriti. Poi, il messaggio dell'arcivescovo Bruno Forte, che ha ricordato la storia dell'arrivo della reliquia a Vasto e della devozione del popolo vastese. Una breve processione con la reliquia si è poi svolta in chiesa.

Al termine della funzione religiosa le suggestive immagini del gesto compiuto da Don Spagnoli. Questa mattina il sacerdote è salito con la reliquia sull'alta torre campanaria di Santa Maria Maggiore. Da lì ha rivolto la sua preghiera di benedizione su tutta la città che, come tutto il Paese, vive giorni di difficoltà.

foto di Costanzo D'Angelo

video di Nicola Cinquina e Rg Droni di Graziano Di Totto e Roberta Presenza