Centrodestra e Il Nuovo Faro: "Troppa gente in giro, intensificare i controlli dei vigili"

L'invito a rimanere a casa e la richiesta di più controlli della polizia locale. Sono i due messaggi che sette consiglieri comunali di opposizione lanciano ai vastesi.

"Ci giungono diverse segnalazioni e lo vediamo anche noi dalle finestre delle nostre case e dei nostri uffici", scrivono in una nota congiunta Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro (Lega), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e Alessandro d'Elisa (gruppo misto).

"C’è troppa gente in giro, molti, probabilmente, senza alcun valido motivo. Comprendiamo il disagio dei cittadini che sono chiusi nelle proprie case da settimane e le giornate di sole dopo il maltempo, ma invitiamo tutti a non commettere errori: bisogna restare a casa e uscire solo per esigenze indifferibili e previste dalla legge. Pertanto, raccomandiamo ai nostri concittadini di osservare, attentamente, le prescrizioni dettate dalle Istituzioni, anche per rispetto del personale sanitario che combatte in prima linea per fronteggiare l’emergenza. Nel contempo chiediamo all’amministrazione comunale di coadiuvare l’attività di controllo delle forze ordine intensificando l’attività della polizia locale, a cui esprimiamo la nostra gratitudine. Il contenimento, grazie anche al buon senso dei cittadini, fino ad oggi ha portato buoni risultati che ora non possono essere vanificati. Coraggio Vasto".