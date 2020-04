Castaldi: "Nei prossimi provvedimenti misure per aiutare tutte le fasce di popolazione"

"Nei prossimi provvedimenti verranno inserite misure per aiutare le fasce di popolazione che non sono comprese in questi primi decreti". Con Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, abbiamo fatto il punto sulla situazione delle misure che, in questo momento, vengono adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Con il sottosegretario vastese abbiamo parlato delle misure di sostegno economico, in atto e future, e sulle previsioni circa le modalità con cui, nelle prossime settimane, potranno essere gestite chiusure o aperture di attività economiche. Non poteva mancare un passaggio sulla situazione vissuta da Vasto e dall'Abruzzo con il messaggio di Castaldi ai suoi concittadini affinchè continuino a seguire le norme fondamentali per arginare la diffusione del contagio.