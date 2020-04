’Un brodetto per tutti’, la generosità di Gianni De Rosa: "Un gesto fatto con il cuore"

"Un brodetto per tutti" è l'iniziativa solidale ideata da Gianni De Rosa, titolare della pescheria Shark in via Crispi che, oggi, regala il pesce ai suoi concittadini. "Siamo chiusi da ormai tre settimane - spiega De Rosa, che gestisce l'attività con la moglie Sara -, il momento è duro per tutti ma avevo il desiderio di fare qualcosa per i miei concittadini. Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello al mondo. I miei dipendenti hanno aderito di buon grado a questa iniziativa e sono usciti in mare con il motopesca Luigi De Rosa. All'iniziativa hanno aderito anche gli amici della ditta Azzurra Mitili che porteranno nel mio negozio il loro prodotto".

Alle 7 l'apertura delle porte della pescheria con la protezione civile a dare una mano per regolare l'accesso rispettando tutte le norme di sicurezza. "Il nostro vuole essere un piccolo gesto per stare vicini alla nostra comunità. Non è semplice perché senza aiuti sarà difficile andare avanti". E sono già tanti i vastesi che, accogliendo con favore questa iniziativa, hanno portarto a casa un po' di pesce.

"Si è messa in moto una grande macchina di solidarietà nella nostra città - afferma il sindaco Francesco Menna -. Registriamo una grande umanità di imprenditori e attività commerciali che stanno sostenendo ocn materiale e donazioni l'attiivtà dell'ospedale di Vasto. Tanti altri stanno donando il cibo direttamente all'Emporio della solidarietà e alla Caritas, altre attività, come fa oggi la pescheria di De Rosa, stanno offrendo il loro sostegno ai cittadini. Come sempre accade in Italia la generosità delle persone è grande".