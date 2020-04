"Fare la spesa nel negozio più vicino, non ci si può spostare in altri comuni". Scattano le multe

"Andare a fare la spesa in un comune limitrofo non costituisce valido motivo di spostamento. Per l'acquisto dei beni di prima necessità, bisogna servirsi del punto vendita più vicino alla propria abitazione".

La raccomandazione è del comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro: "Nel corso dei controlli, abbiamo trovato diverse persone che, dai comuni vicini, vengono in città a fare la spesa. Questo non è consentito dal Dpcm, quindi abbiamo fatto scattare le sanzioni, che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro".

"Col personale attualmente in servizio - dice Del Moro - possiamo impiegare due pattuglie per turno di lavoro. Stiamo eseguendo molte verifiche nelle attività commerciali e istituendo posti di controllo sulle strade. Facciamo attenzione anche alle zone dei supermercati, che sono quelle più frequentate. La maggior parte delle persone adducono valide motivazioni per uscire di casa: visite mediche o acquisto di beni di prima necessità. Ognuno si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Non possiamo controllare tutti, ma stiamo riscontrando il più possibile le certificazioni. Le mascherine per i nostri agenti? Ne abbiamo per altri 10-15 giorni, in parte anche donate da persone generose".