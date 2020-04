Pollutri, l’Avis dona 300 mascherine chirurgiche al comune cittadino

Continuano le iniziative di solidarietà. Avis Pollutri ha donato 300 mascherine chirurgiche al Comune di Pollutri, mettendole a disposizione della comunità.

I cittadini che necessitano di una mascherina per uscire di casa per lavoro, per fare la spesa, per recarsi dal medico o in farmacia, potranno richiederla dalle 8.00 alle 14.00 allo 0873907359 o al 3385607558 o inviando un messaggio WhatsApp al 3392929022. La mascherina verrà recapitata a casa. Dagli amministratori e dalla comunità, un ringraziamento ad Avis Pollutri, al presidente Claudio Fantacuzzi e a tutti gli iscritti.