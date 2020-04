Mezz’ora con... Mario Conti: "In questi giorni stanno nascendo nuovi pezzi degli LPDM"

È stato Mario Conti, cantante degli LPDM, giovane band vastese, l'ospite della puntata di ieri della nostra Mezz'ora con..., in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale. Mario ci ha raccontato la storia della band, nata sui banchi del liceo musicale di Vasto, e di come lui e i suoi quattro compagni di avventura stanno portando avanti questo percorso musicale. In questi giorni di isolamento domestico, gli LPDM stanno lavorando a distanza alla produzione di nuovi brani inediti, da far conoscere presto al pubblico dopo Sentila e Arriverà.

