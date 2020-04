Emergenza Coronavirus, l’associazione Codici: "C’è chi specula sui prezzi"

Attenti a chi specula sull'emergenza coronavirus. Torna a Vasto l'attività di Codici-centro per i diritti del cittadino, associazione in difesa dei consimatori.

"In questi giorni - racconta il responsabile locale di Codici, Riccardo Alinovi - ci stanno giungendo segnalazioni rincari e, in alcuni casi, anche prezzi raddoppiati sugli alimentari e, più in generale, sui beni di prima necessità. Questo è grave. Diciamo no all'anarchia: la gente è già in difficoltà vista la fase di emergenza sanitaria e i problemi economici legati ad essa. Le limitazioni agli spostamenti non consentono ai consumatori di recarsi in più di un punto vendita e scegliere prodotti che garantiscano il miglior rapporto qualità-prezzo. Per questo, come già sta accadendo in questi giorni, invitiamo tutti a segnalare le speculazioni al 3387988935, telefonandoci e inviandoci le foto degli scontrini, in modo da consentirci di esperire le possibili azioni legali".