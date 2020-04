Controlli a San Salvo: verificate 82 attività, 2 i verbali per ingiustificata uscita da casa

Procedono i controlli della polizia locale di San Salvo per la verifica del rispetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri per il contenimento del contagio da coronavirus. Ieri, mercoledì 1° aprile, sono state controllate 82 attività commerciali e effettuato un centinaio di controlli sui mezzi in circolazione per verificare le effettive situazioni di necessità tali da giustificare l’uscita da casa.

Sono state ritirate 26 autocertificazioni per le opportune verifiche sulle dichiarazioni rilasciate, mentre sono stati elevati due verbali per ingiustificata uscita da casa. "Da ricordare che tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio stanno effettuando controlli con il coordinamento del questore di Chieti", conclude l'assessore alla Sicurezza, Fabio Raspa.