Comune: "La Asl ha rettificato i dati: la 78enne deceduta non èra domiciliata a Vasto"

Non è domiciliata a Vasto la donna di 78 anni morta e risultata positiva al coronavirus.

Lo rende noto il Comune: "Per debito d'ufficio la Asl ha inviato una rettifica del precedente comunicato informando che il laboratorio di riferimento regionale di Pescara ha accertato la positività per Sars-Cov-2 sul tampone eseguito alla paziente di 78 anni non residente o domiciliata a Vasto, ma in altro comune".

I dati sanitari vengono forniti ogni giorno dal Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione.