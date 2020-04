"Vicini anche se distanti", la Giornata per la consapevolezza sull’autismo alla "Spataro" di Gissi

Gli alunni della scuola primaria di Gissi dell’Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" non si sono lasciati spaventare e fermare dal Covid-19, per celebrare il 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e hanno fatto loro il messaggio "Vicini anche se distanti".

"In questo momento così difficile per tutti, la scuola deve restare vicina a chi vive con maggior disagio l’emergenza e si trova ad affrontare sfide più complesse: scuole e centri sanitari e socio-assistenziali chiusi, sospensione delle attività terapeutiche e assistenza domiciliare... le famiglie, quindi, si sentono particolarmente sole. Se le giornate sono da dipingere con i colori delle emozioni, la nostra si tinge di blu e i nostri cuori brillano di luce blu!".

Con attività di didattica a distanza, gli alunni hanno visionato video, hanno letto e riflettuto su storie, poesie e filastrocche inerenti il tema dell’autismo. "Insieme alle famiglie hanno realizzato, con calore e partecipazione straordinari, dei bellissimi lavori con un unico filo conduttore: un bambino autistico ha bisogno d’amore, non va cambiato, ma ascoltato con il cuore!".

"Maturiamo la consapevolezza che l'autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte".