Mezz’ora con... Giorgio Amorosi: "Ora stiamo a casa ma con una gran voglia di ripartire"

Appuntamento dedicato allo sport quello di ieri nella nostra Mezz'ora con... in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale. Abbiamo fatto una chiacchierata con Giorgio Amorosi, giocatore del Team Italia di Snow Volley e anima della Beach On, associazione sportiva che organizza ogni estate un gran numero di tornei di beach volley sulla spiaggia di Vasto. Con lui abbiamo parlato del movimento dello snow volley, in costante crescita, di come sta affrontando questi giorni "casalinghi" e di come potranno ripartire le attività sportive una volta terminata l'emergenza Coronavirus.

