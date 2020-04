Menna mantiene il divieto: niente attività fisica, passeggiate con bambini e in bici

A Vasto rimangono vietate le attività motorie la circolazione a piedi e in bici e anche le passeggiate genitore-bambini.

Lo chiarisce il sindaco, Francesco Menna: “Non possiamo permetterci di mettere a rischio un'intera comunità per l'irresponsabilità di alcuni singoli: bisogna comprendere che SI DEVE STARE A CASA e che gli spostamenti sono permessi solo per esigenze lavorative, per rifornimento di cibo e per urgenti necessità legate, in particolare, ad esigenze mediche. A Vasto restano in vigore le restrizioni introdotte dal sottoscritto nelle scorse settimane. Ricordo che dal 20 marzo scorso ho disposto, con apposita Ordinanza, il divieto di svolgere nell'intero territorio comunale tutte le attività motorie e sportive all'aperto, la circolazione a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali. L'ordinanza resta pienamente in vigore e ricordo a tutti che non osservarla costituisce reato punibile ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. RESTIAMO IN CASA: LA BATTAGLIA È DIFFICILE E SERVE L'APPORTO DI TUTTI".