Lo sport non si ferma: le proposte per restare in forma, restando a casa

In questo periodo di grande difficoltà, siamo stati costretti a stravolgere la nostra quotidianità e le nostre abitudini per una giusta causa.

Lavoro, scuola, tempo libero, tutto si è dovuto adeguare ai ritmi di questa emergenza. Per molti sono entrati in gioco smart working e didattica on-line, ma le giornate trascorse in casa sembrano non passare mai. Tra film, serie TV, libri e molto tempo trascorso dietro ai fornelli (e a tavola), non dovrebbe mancare un momento da dedicare alla salute del nostro corpo. Mens sana in corpore sano, dicevano i latini, e in un momento come questo l'equilibrio psicofisico è indispensabile.

Per questo motivo, i personal trainer di alcune palestre di Vasto, hanno deciso di avviare dei programmi virtuali dedicati ai propri soci, ma anche a chi vorrebbe riservare un po' di tempo al fitness.

Un modo per restare in forma, restando a casa.

ANTONIO CIERI, PERSONAL TRAINER, AC FITNESS EXPERIENCE STUDIO - "Vorrei aiutare le persone a superare questo momento difficile mantenendosi in forma e in salute rafforzando il sistema immunitario attraverso un corretto allenamento da fare in casa e un’alimentazione sana. - dichiara il personal trainer Antonio Cieri - L’argomento che vorrei trattare è: come allenarsi in maniera efficace ed efficiente anche a casa e come alimentarsi correttamente.

Penso che sia un servizio utilissimo in questo momento delicato ed è per questo che mi rendo disponibile a fornire dimostrazioni pratiche tramite video o foto informativi dando delle linee guida su come allenarsi a casa totalmente a corpo libero o con l'utilizzo di piccoli attrezzi, consigliando quali scegliere ed acquistare per potersi allenare spendendo poco.

Credo che questo potrà essere di grande aiuto per le persone in questo momento perché, stando parecchie ore a casa, è facile lasciarsi andare alla pigrizia: si mangia di più e ci si muove di meno e il risultato sarà un peggioramento delle condizioni fisiche, che porterà a un indebolimento del sistema immunitario che in questi giorni è fondamentale tenere efficiente.

Offro anche un servizio di coaching online attraverso il quale do la possibilità alle persone di essere seguite con un programma di allenamento personalizzato, e delle sedute periodiche online via Skype".

NUOVO CENTRO BENESSERE - "Abbiamo pensato che il nostro contributo può essere importante per salvaguardare la salute fisica e mentale di tutti - dichiara lo staff del Nuovo Centro Benessere - Ci siamo attivati immediatamente con delle lezioni gratuite per tutti, dal lunedì alla domenica, due volte al giorno. Ci trovate sulle pagine Facebook e Instagram del Nuovo Centro Benessere alle 9:30 e alle 14:30 con lezioni differenti, dal campo olistico al funzionale".

SCUOLA DI DANZA TERSICORE - "Per la scuola di danza e per le lezioni di fitness metabolico faccio avere dei video ai miei associati via Whatsapp, in modo da poterci tenere in contatto in forma privata anche per eventuali consigli. - spiega Annachiara Marchesani, titolare della scuola di danza Tersicore - Sono operativa tutti i giorni, anche per le signore del fitness e della ginnastica dolce".

ENERGY LIFE - "Per allenarsi da casa in questi giorni di quarantena, abbiamo creato la pagina 'Allenamenti OnLine Energy Life' - spiegano i membri dello staff della palestra Energy Life - Inizialmente era per i soli iscritti, ma viste le numerose richieste, abbiamo deciso di aprire la pagina a tutti. Basta fare la richiesta di iscrizione al gruppo su Facebook che, naturalmente, è gratuita. Inoltre, alterniamo gli allenamenti agli articoli del dottor Massimo Spattini su tematiche che vanno da alimentazione e integratori al rinforzo delle difese immunitarie e benessere in generale".

Di seguito i link alle pagine:

Antonio Cieri - https://www.facebook.com/antonio.cieri.pt/

Gruppo Facebook - https://www.facebook.com/groups/596936667559364/

Nuovo Centro Benessere FB - https://www.facebook.com/nuovocentrobenessere.it/

Nuovo Centro Benessere IG - https://www.instagram.com/nuovocentrobenessere/

Energy Life - https://www.facebook.com/PalestraEnergylife/

Allenamenti OnLine - https://www.facebook.com/groups/534846493837646/