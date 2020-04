La comunitÃ  di Schiavi dâ€™Abruzzo dona un ventilatore polmonare al "San Pio"

Un ventilatore polmonare per l'ospedale "San Pio" di Vasto dalla comunità di Schiavi d'Abruzzo. La solidarietà nei confronti di chi è in prima linea nella lotta al coronavirus non si ferma.

I cittadini del piccolo comune dell'Alto Vastese hanno deciso di dare il proprio sostegno al nosocomio vastese donando un ventilatore polmonare. L'acquisto è avvenuto grazie al supporto degli Alpini di Schiavi e la consegna al reparto di Malattie infettive avverrà nei prossimi giorni.

"Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti dell'ospedale del territorio", commentano gli organizzatori della raccolta fondi partita dagli emigrati a Roma.