Dolore a San Salvo per la scomparsa di Nicola Petragnano

Dolore a San Salvo per la scomparsa, nella giornata di ieri, a 59 anni, di Nicola Petragnano.

A ricordarlo è Vitale Torino, coordinatore della Lega Salvini Abruzzo di San Salvo di cui Petragnano era membro: "A nome del circolo della Lega per Salvini di San Salvo e mio personale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita di Nicola. Come sapete, egli è stato con me fin dalla cosiddetta prima ora, in cui il nostro gruppo ha creduto in questo progetto e l'ha concretizzato in città. Lui, più di tutti noi, ci ha creduto e ci si è buttato a capofitto con dedizione, impegno e serietà, come era uso fare in tutte le cose a cui credeva, cosa che, del resto, voi ben sapete. La Lega di San Salvo perde, dunque, un militante generoso, che sapeva dare il proprio contributo originale e creativo; la città perde un sincero dirigente politico, in un momento storico, peraltro, di smarrimento e paura collettiva; voi perdete un gran signore. Noi tutti perdiamo uno di noi. Serberemo gelosamente il ricordo di Nicola Petragnano".