"Vasto solidale", il Comune attiva una raccolta fondi per l’emergenza alimentare

"Una raccolta fondi aperta a tutti i cittadini per integrare le somme messe in campo dal governo in favore dei nuclei familiari più disagiati". È questa 'Vasto solidale', l'iniziativa annunciata dal sindaco Francesco Menna, che l’Amministrazione comunale di Vasto ha avviato oggi per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, per soccorrere chi è in condizioni economiche tali da avere difficoltà anche per l’acquisto di alimenti.

"La decisione del nostro Comune segue le indicazioni dettate dalla Protezione civile e dal decreto legge del 17 marzo scorso", spiega il primo cittadino.

"Questa iniziativa di solidarietà, sollecitata da molti generosi concittadini - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali, Lina Marchesani - servirà a raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità. Integrerà la somma di circa 284mila euro già stanziati dal governo".

Le modalità di accesso ai voucher alimentari saranno presentate dal sindaco questa mattina.



Chi lo desidera,può effettuare una donazione con bonifico bancario intestato al Comune di Vasto, con causale "emergenza alimentare Covid-19", all' IBAN: IT64S0311177911000000000566 oppure BIC/SWIFT: BLOPIT22 Ubi Banca Spa.