Si schianta contro un muro e dà in escandescenze: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Si schianta con l'auto contro un muro danneggiando una centralina elettrica e un tubo del metano. All'arrivo dei vigili, non ha un valido motivo per giustificare di essere in circolazione e dà in escandescenze. Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, polizia locale e agenti del Commissariato hanno arrestato a Vasto un uomo di 52 anni.

Così il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, ricostruisce l'accaduto: "In data odierna, alle ore 15 circa, il personale della Polizia Locale di Vasto interveniva a seguito di un sinistro stradale senza feriti con soli danni al patrimonio pubblico in Via Tobruk, ove risultava coinvolta una sola autovettura, con a bordo il solo conducente, che a causa di manovra turbativa, messa in atto dallo stesso, andava a collidere contro il muro, danneggiando una centralina dell’Enel ed una tubazione del gas, per la cui messa in sicurezza e riparazione interveniva sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vasto e oltre ad operatori della rete gas.

Il conducente della autovettura A.I., di anni 52 e nazionalità rumena, nel corso degli adempimenti di rito da parte del personale di Polizia Locale intervenuto, si mostrava, fin da subito - si legge nel comunicato di Del Moro - in evidente stato di alterazione e, alla richiesta degli operatori di effettuare ulteriori accertamenti con l’etilometro si rifiutava, inveendo e opponendo resistenza e violenza contro i pubblici ufficiali intervenuti, che procedevano, con l’ausilio di una pattuglia del locale Commissariato di pubblica sicurezza, al suo arresto e al consequenziale deferimento alla competente autorità giudiziaria.

Infine, al soggetto arrestato e trattenuto per i consequenziali adempimenti presso il Comando di Polizia Locale, è stata anche irrogata la sanzione stabilita nel massimo fino a 3.000 euro, come previsto dal decreto legge 19/2020, recante misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in quanto si spostava con un mezzo in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute".