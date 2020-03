Mezz’ora con... Fabio Celenza e i suoi "doppiaggi": da Mick Jagger a Kim

Abbiamo iniziato una nuova settimana del nostro appuntamento quotidiano, la "Mezz'ora con...", in diretta sul nostro profilo Instagram, con Fabio Celenza. L'artista vastese ormai da qualche anno imperversa sul web e non solo con i suoi caratteristici "doppiaggi". Dall'esordio con Mick Jagger, fino all'ultimo video con Kim Jong Un, il suo canale youtube [CLICCA QUI] e la pagina facebook [CLICCA QUI] raccolgono una serie di creazioni che non possono non strappare una risata. Fabio Celenza, dopo tante esperienze, è diventato anche una presenza fissa nel programma di La7 Propaganda Live [CLICCA QUI].

Nella nostra diretta Instagram abbiamo parlato del suo percorso come musicista - è un eccellente chitarrista - e di come nascono i suoi video.

