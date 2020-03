Centrodestra e Il Nuovo Faro: "Necessaria un’attenta operazione di sanificazione stradale"

Maggior attenzione nelle operazioni di sanificazione e igienizzazione delle strade cittadine. È quanto chiedono i consiglieri di opposizione del Comune di Vasto, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli D'Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Alessandro d'Elisa (Gruppo Misto), Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro (Lega).

"Nella speranza che la malefica ondata di contagi passi il prima possibile - dichiarano - il senso di responsabilità ci spinge a partecipare positivamente alla gestione dell'emergenza in città. Riteniamo necessario mettere in atto un'attenta operazione di sanificazione stradale nella nostra città. Avevamo già fatto presente che l'iniziativa di sanificazione, annunciata dal sindaco e dall'assessore all'ambiente Paola Cianci di concerto con la società che si occupa dell'igiene urbana, ci sembrava insufficiente e limitata nel tempo e nei modi. Abbiamo purtroppo avuto ragione: non è stato comunicato alla cittadinanza un calendario di questi interventi e non sono sono state visibili in città azioni adeguate di sanificazione soprattutto nelle popolose zone di espansione e di prima periferia urbana".

"Al di fuori di ogni intento polemico – sottolineano - ci sarebbe piaciuto sapere dove e come si è proceduto a sanificare e quali sono le strade interessate fino ad oggi dalla bonifica sanitaria. Poca roba rispetto a quanto necessario. Ci rendiamo conto che non sarà possibile vedere a Vasto le immagini delle grandi città asiatiche dove la bonifica sanitaria è stata effettuata in grande stile, ma è altrettanto vero che sarebbe opportuno, in questo delicato momento, osservare che gli amministratori cittadini si occupino meglio del loro compito, non limitandosi solo agli annunci. Auspichiamo, pertanto, che adeguati interventi di lavaggio e igienizzazione, peraltro già effettuati scrupolosamente in molti comuni limitrofi, riducano ulteriormente le possibili fonti di contagio", concludono.