Bandiere a mezz’asta e silenzio: i sindaci del Vastese ricordano le vittime del Coronavirus

Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio. Così, questa mattina a mezzogiorno, tutti i Comuni d'Italia si sono uniti all'iniziativa promossa dall'Anci per ricordare le vittime del Coronavirus ed esprimere vicinanza al personale sanitario impegnato in prima linea per fronteggiare l'emergenza.

Anche nel Vastese i sindaci, in fascia tricolare, hanno osservato il minuto di silenzio davanti ai Municipi. Molti di loro erano insieme alle forze dell'ordine, ai volontari di protezione civile, ai dipendenti comunali per esprimere anche in questo momento il senso di comunità. In diversi Comuni sono anche risuonate le note dell'Inno di Mameli o quelle del silenzio, per dare solennità al momento prima di riprendere con le attività necessarie per fronteggiare questi giorni di crisi.

Nel video abbiamo raccolto le immagini ricevute dalle amministrazioni comunali del territorio.