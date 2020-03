Al "San Pio" di Vasto l’omaggio delle forze dell’ordine al personale sanitario

Anche a Vasto, stamattina, le forze dell'ordine hanno reso omaggio al personale sanitario del "San Pio da Pietrelcina" impegnato nella lotta al coronavirus. Alle 11.30, i mezzi e gli uomini di polizia di Stato, carabinieri, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e polizia locale si sono schierati nel piazzale dell'ingresso del nosocomio vastese.

Sotto lo sguardo di medici e infermieri affacciati alle finestre, non senza commozione, è seguito l'inno nazionale al termine del quale è partito l'applauso nei confronti di chi è in prima linea in questo difficile periodo.