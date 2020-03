"Soccorso alimentare", la ripartizione dei fondi per i Comuni del Vastese

Uffici al lavoro nei comuni per l'assegnazione dei fondi di solidarietà alimentare annunciati disposti dal Governo ed erogati dalla protezione civile nazionale. I 400 milioni di euro (che si aggiungono ai 4,3 miliardi di euro di anticipazione del fondo di Solidarietà comunale) serviranno per l'acquisto di "di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale" e di "generi alimentari o prodotti di prima necessità" da destinare alle famiglie meno abbienti.

Ad assegnare i fondi su scala locale sono chiamati gli uffici comunali dei servizi Sociali.

Nel Vastese la ripartizione Comune per Comune è la seguente:

Carpineto Sinello 4.442,46

Carunchio 5.526,39

Casalanguida 7.393,22

Casalbordino 46.935,40

Castelguidone 2.977,95

Castiglione Messer Marino 14.229,24

Celenza sul Trigno 7.206,10

Cupello 39.675,81

Dogliola 2.872,99

Fraine 2.798,19

Fresagrandinaria 7.581,27

Furci 7.547,55

Gissi 20.838,06

Guilmi 3.528,81

Lentella 6.118,15

Liscia 6.068,86

Monteodorisio 20.957,24

Palmoli 7.767,76

Pollutri 16.986,32

Roccaspinalveti 10.509,46

San Buono 7.949,35

San Giovanni Lipioni 897,54

San Salvo 163.011,99

Scerni 25.680,66

Schiavi di Abruzzo 7.244,78

Torino di Sangro 23.325,49

Torrebruna 6.356,03

Vasto 283.775,13

Villalfonsina 7.328,93