Rubano un generatore elettrico dal magazzino di un ristoratore, due denunciati

Ladri scoperti durante i controlli per il rispetto delle misure contro la diffusione del coronavirus. È quanto accaduto a Vasto nel fine settimana.

Una pattuglia della locale stazione ha denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso padre e figlio che, nel pomeriggio di venerdì scorso, si erano impossessati di un generatore elettrico portandolo via dal magazzino di un ristoratore nella zona del belvedere della Madonna delle Grazie.

Il titolare dell'attività, accortosi del furto in corso, ha contattato il 112 richiedendo l’intervento dei militari che, accorsi sul posto, hanno recuperato il generatore riconsegnandoglielo. I due ladri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e multati con sanzioni amministrative di 400 euro a testa "in quanto, evidentemente non titolati ad uscire dalla propria abitazione, non ricorrendo alcun presupposto di legge".