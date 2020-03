Mezz’ora con... Manuel Giorgetti: "Anche a noi manca il campo. Ci alleniamo per quando ripartiremo"

Nella domenica senza sport, come ormai da un mese a questa parte, l'ospite della nostra Mezz'ora con... è stato Manuel Giorgetti, assistente arbitrale e segretario della sezione AIA (Associazione Italiana Arbritri) di Vasto. "Anche a noi, come ai calciatori, manca il poter andare in campo", ci ha detto Giorgetti. Con lui abbiamo parlato di come si svolge il percorso della carriera arbitrale, di come la sezione vastese sta portando avanti "a distanza" le sue attività in questo periodo e ricordato l'episodio che lo ha visto coinvolto, due anni fa, quando venne chiamato - mentre era in tribuna - a sostituire l'assistente della partita Vastese-Giulianova.

Nel video la Mezz'ora con... Manuel Giorgetti.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI