Diario del 30 marzo

UGO TREVALE, PENNADOMO

Pennadomo ha poco più di 200 abitanti attualmente tutti serrati in casa perché nelle vicinanze ci sono diversi casi di positività al virus a Torricella Peligna e Roccascalegna.

Ho chiesto ai pennadomesi sparsi per il mondo e ad alcuni musicisti di mandarci un videomessaggio di speranza con la canzone Tutte le Funtanelle. Fra momenti di commozione e sorrisi, il messaggio è semplice: vogliamo tornare ad abbracciarci quando sarà finito e noi della Transumanza Artistica saremo in strada con i nostri anziani a cantare e ballare.

In aggiornamento

