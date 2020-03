Mezz’ora con... Marussia Pietrocola: "Corretta informazione e cura della propria salute"

Continuano gli appuntamenti di Zonalocale in diretta su Instagram. Ieri, nella nostra Mezz'ora con..., abbiamo intervistato Marussia Pietrocola, delle Farmacie Pietrocola di Vasto. Abbiamo parlato di come le farmacie stanno affrontando questo particolare momento storico segnato dall'emergenza Coronavirus. Tra i temi affrontati ci sono stati la corretta informazione in ambito sanitario e le azioni prevenzione che ognuno può mettere in atto per prendersi cura della propria salute.

Nel video l'intervista in diretta Instagram a Marussia Pietrocola.

