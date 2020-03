Emergenza coronavirus, al via la raccolta fondi di Unpli Abruzzo e Pro Loco abruzzesi

La Pro Loco "Città del Vasto" e il presidente, Mercurio Saraceni, hanno risposto all'appello dell'UNPLI Abruzzo per una raccolta fondi a sostegno delle strutture sanitarie abruzzesi.

"In questo clima di forte apprensione legato all'emergenza coronavirus, anche l'UNPLI Abruzzo vuole adoperarsi attivamente al fine di esprimere concretamente la propria solidarietà a quanti tra medici, personale sanitario, protezione civile e forze dell'ordine, sono impegnati quotidianamente a contrastare l'avanzata dell'epidemia. Abbiamo pensato di farlo attivando una raccolta fondi tra le Pro Loco associate per l'acquisto di attrezzature mediche da destinare alle unità ospedaliere abruzzesi che ne necessitano". È quanto comunicato dal presidente regionale Unpli, Sandro Di Addezio, in una circolare inviata a tutte le pro loco abruzzesi.

"Il mondo delle Pro Loco d'Abruzzo vuole così esprimere la propria gratitudine e vicinanza a chi, in situazioni spesso precarie, sta mettendo a rischio la propria incolumità per arginare il Covid-19 " - conclude.

Tutte le Pro Loco, i propri associati e non associati che vorranno contribuire con una libera donazione, potranno farlo effettuando un bonifico bancario a:

Comitato Regionale UNPLI Abruzzo

IBAN: IT 57 T 03359 01600 10000 0146299

Causale: Emergenza COVID-19 _ Donazione UNPLI Abruzzo