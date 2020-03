Donazioni per Caritas e famiglie bisognose, Sabatini avvia la raccolta fondi tra le aziende

Si allunga la grande catena di solidarietà finalizzata ad affrontare l'emergenza coronavirus. Un'iniziativa a beneficio della Caritas e delle famiglie bisognose è stata intrapresa a Vasto dal ragionier Luigi Sabatini.

"In questi giorni di grande sofferenza per tutti - scrive Sabatini - mi sono chiesto cosa potessi fare per dare un aiuto concreto a chi ne avesse bisogno, in aggiunta al mio impegno professionale e a quello dei miei collaboratori che stanno testimoniando una encomiabile dedizione al lavoro, lasciando le loro case per venire in ufficio e assistere al meglio tutte le nostre aziende che sono messe a durissima prova da questa pandemia.

Ascoltando ieri il Santo Padre le sue parole mi hanno colpito: 'La gente comincia ad avere fame', allora mi sono detto perché non fare una sottoscrizione fra le aziende da me assistite e devolverla alle Caritas parrocchiali che penseranno poi a donare alle famiglie dei lavoratori più bisognosi?

Pertanto per quanto vi è possibile, anche cifre simboliche, vi chiedo di versare sul conto corrente di seguito indicato quello che vorrete destinare a questa iniziativa.

Sarà mia cura tenervi informati sull’esito della sottoscrizione e successivamente sulla destinazione della stessa allegando le ricevute di versamento per massima trasparenza ed informativa. Vi ringrazio anticipatamente per quanto farete, vi saluto caramente.

IBAN: IT 67 F 02008 77913 000420190973 intestato a SABATINI LUIGI ( C/C completamente inutilizzato con saldo zero ). Causale : DONAZIONE FAMIGLIE BISOGNOSE COVID 19".