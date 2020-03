Vasto Basket, Spadaccini: "È giusto lo stop ai campionati deciso dalla Fip"

La Vasto Basket aveva già chiuso la sua stagione sportiva lo scorso 13 marzo, con un anticipato rompete le righe per settore giovanile e prima squadra. La società del presidente Spadaccini, dopo giorni in cui si rincorrevano le comunicazioni e le prescrizioni, aveva deciso di interrompere ogni attività "per tutelare la salute dei nostri atleti" ed evitare possibili complicazioni. Non c'era però certezza su cosa ne sarebbe stato dei campionati, da quelli giovanili a quello della prima squadra in C Gold. Giovedì è arrivata la comunicazione ufficiale del presidente federale Gianni Petrucci che dichiara conclusa la stagione agonistica 2019/2020 per tutte le competizioni organizzate dai Comitati regionali. Quindi, per Di Tizio e compagni così come per gli under del settore giovanile biancorosso, l'appuntamento con le sfide ufficiali è rimandato alla prossima stagione.

In collegamento Skype con il presidente Giancarlo Spadaccini abbiamo parlato di questa decisione, del momento vissuto dallo sport italiano e delle iniziative intraprese dalla dirigenza biancorossa per sostenere le attività dei sanitari impegnati nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus.