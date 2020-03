Mezz’ora con... Piergiorgio Molino: "Da questo periodo impariamo a fare di più squadra"

Erano tanti gli eventi programmati per la primavera dal Consorzio Vivere Vasto Marina. L'emergenza Coronavirus ha sospeso tutto ma i soci del Consorzio stanno cercando di fare fronte comune per attraversare questo periodo e iniziare a guardare con fiducia ai prossimi mesi in cui sarà necessario darsi da fare. Tanti sono i punti di domanda sulla prossima stagione estiva, sul come le tante attività che in questi giorni vivono grande difficoltà potranno rialzarsi. Ma, con uno sguardo più ampio, c'è un territorio che può - e deve - rialzarsi e, superata questa prova, tornare a crescere.

Ne abbiamo parlato, nella nostra diretta su Instagram, con Piergiorgio Molino, da qualche mese presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina. Tanti gli spunti emersi dall'analisi della situazione attuale e dallo sguardo su come si potrà ripartire.

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI