Lo Juventus Club Vasto aderisce alla raccolta fondi per l’ospedale San Pio

Anche lo Juventus Official Fan Club Vasto "Andrea Marinelli & Cristian Salvatorelli" ha voluto dare il suo contributo alla raccolta fondi lanciata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per sostenere l'attività delle strutture sanitarie della provincia impegnate nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Il direttivo del club bianconero vastese ha deliberato ed effettuato una donazione di 700 euro per l'ospedale San Pio. "Abbiamo voluto dare questo contributo come gesto di vicinanza alla nostra comunità e in segno di riconoscenza a medici, infermieri e personale sanitario impegnati ogni giorno in ospedale".