La Denso dona 50mila euro per il Covid-Hospital di Atessa

Continuano gli atti di generosità nei confronti degli presidi sanitari da parte delle attività del territorio. Mentre la raccolta della Pilkington continua puntando all'acquisto di altra attrezzatura [LEGGI], scende in campo anche un'altra multinazionale del territorio.

La Denso Manufacturing Italia ha donato oggi 50mila euro a favore del completamento del Covid-Hospital di Atessa. Qui i lavori sono già in corso e hanno potuto contare sulla partecipazione di diverse imprese abruzzesi che hanno ricevuto il plauso del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael [LEGGI].

Per quanto riguarda la Denso, nei prossimi giorni anche i lavoratori avvieranno una raccolta fondi per partecipare alla gara di solidarietà che in questi giorni di emergenza fa da contraltare ai numeri dei nuovi contagi.