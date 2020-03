L’associazione "Giovani di Casalanguida" dona mascherine al Comune

La solidarietà dei giovani di Casalanguida nei confronti di Comune e cittadini. Lo staff dell'evento "Magn Biv e n'g pinzà" ha donato l'incasso di diverse annualità devolvendolo per l'acquisto di mascherine.

Il sindaco Luca Conti con queste parole li ha ringraziati il gesto:

"In questi giorni così difficili per la nostra Nazione e per il mondo intero sono a ringraziarvi per il grande impegno e il senso di responsabilità nel rispettare le regole e restrizioni adottate dagli organi governativi. Sono sempre piu orgoglioso di rappresentare la nostra splendida comunità, un piccolo paese con un grande grande grandissimo cuore.

Mi è stato chiesto di non rendere pubblico questo gesto fatto da tanti ragazzi che vivono a Casalanguida, gli stessi che da bambini giocavano lungo le nostre strade e che ora una volta adulti hanno deciso in questo momento così complesso per tutti di donare ad ogni cittadino residente a Casalanguida una mascherina protettiva sterilizzata a uso sanitario lavabile e riutilizzabile.

I nostri ragazzi dello staff su proposta del direttivo dell'associazione Giovani di Casalanguida, Michele Colantonio, Donato Di Croce, Federico Sabatini e del presidente Stefano Tornese hanno deciso di devolvere l'incasso di più annualità della festa Magn Biv e n'g pinzà per questo piccolo gesto che potrà servire a combattere questo terribile virus... semplicemente grazie!

Un ringraziamento oltre che a voi così rispettosi delle regole in questi giorni mi preme rivolgerlo alle tante persone che stanno lottando per il nostro futuro, medici, infermieri, operatori, sanitari, protezione civile, i piccoli negozi dei nostri paesi ecc. Una parte delle mascherine sono state donate dalla Regione Abruzzo da parte della protezione civile nazionale e sono state ritirate nella giornata del 27/03 presso la sede dell'Aquila".