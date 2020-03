Earth Hour 2020, Vasto partecipa all’evento per il clima promosso dal WWF Italia

Come ogni anno, il Comune di Vasto ha aderito all'evento globale della giornata di oggi "Earth Hour 2020 - Un'Ora per la Terra, Un'Ora per L'Italia" promosso dal WWF e dedicato alla celebrazione della bellezza del nostro pianeta, per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'emergenza legata ai cambiamenti climatici in atto.

"Partecipiamo come sempre a questa suggestiva iniziativa – commenta l'assessore alle politiche ambientali e del territorio e alle politiche giovanili, Paola Cianci - ed in questo periodo particolare lo facciamo condividendo le bellissime immagini di alcune delle tante bellezze naturalistiche della nostra città. Un anno fa eravamo in Piazza Rossetti insieme a tanti giovani pieni di speranza per un cambiamento globale utile a difendere l'ambiente in cui viviamo. Oggi quella speranza è ancora più viva e trasmette forza e coraggio a coloro che vivono questo momento in difficoltà. Grazie al WWF per averci regalato un'occasione per sentirci vicini".

L'iniziativa sarà una grande mobilitazione digitale trasmessa attraverso i canali social del WWF Italia, alla quale tutti i cittadini potranno partecipare pubblicando sui propri profili foto e video delle bellezze naturali. Dalle 20:30 alle 21:30 è previsto lo spegnimento dei luoghi simbolo nel mondo tra cui quelli di Roma, dove rimarranno al buio il Colosseo e la Basilica di San Pietro.

Inoltre, sempre sui canali social del WWF Italia, nel corso dell’intera giornata si alterneranno contributi musicali di noti artisti e musicisti italiani che interpreteranno brani ispirati alla natura: Giovanni Caccamo, Manuel Aspidi, Danilo Rea e Oona Rea, la Stradabanda della Scuola Popolare di Testaccio di Roma, Fanfaroma della scuola Controchiave, Paola Iezzi, Nicola Zucchi, Syria, Lo Stato Sociale, The Bluebeaters, Michele Merlo, Valentina Georgia Pegorer, Viito e Marianne Mirage. Tra gli artisti coinvolti ci sarà anche il cantautore abruzzese Filippo Graziani. A questi si uniranno giovani artisti emergenti che sono invitati a pubblicare un proprio contributo.

Dalle 20:30 alle 21:30 sarà trasmesso il contributo musicale di Danilo Rea e Oona Rea che si esibiranno con il nuovo brano "Peace", dedicato al WWF proprio in occasione dell'evento, e di Giovanni Caccamo che suonerà due suoi brani "Silenzio" ed "Eterno" più un omaggio a Franco Battiato con "La cura".

Tutte le pubblicazioni saranno accompagnate dagli hashtag #EarthHour e #UnOraPerItalia, taggando i profili social del WWF Italia (Instagram: @wwfitalia, Facebook: @wwfitalia e Twitter: @WWFItalia).