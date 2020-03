Diario del 28 marzo

FILOMENA CAMARDELLA E DOMENICO, VASTO

Ecco come ci immagina mio nipote Domenico, lui ha 10 anni ed ogni giorno mi chiede se riusciremo a sconfiggere il virus. Nella loro innocenza i bambini hanno ben chiaro che quella che stiamo combattendo è una dura battaglia contro un nemico, hanno ben chiaro chi sono i buoni e chi sono i cattivi.

Io mi sento di ringraziare tutti, perché tutti contribuiscono alla battaglia, in modi diversi, ma ugualmente efficaci. Ringrazio chi a vario titolo combatte in prima linea, ringrazio le forze dell'ordine, tutti coloro che ci permettono di avere sempre il frigo pieno, le strade pulite, ringrazio chi ci amministra e comprendo quali e quante difficoltà stia affrontando.

Ringrazio tutti ma proprio tutti, perdonatemi se l'elenco non è completo, ma sarebbe impossibile. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che restano a casa, forse non si rendono conto che il loro contributo è fondamentale per limitare la diffusione. Sono vicina a tutti i miei colleghi degli ospedali del nord, li ho nel cuore e non c'è giorno in cui non verso una lacrima per loro e per tutti i pazienti che stanno morendo da soli, senza il conforto dei familiari.

Infine esprimo la mia vicinanza a tutti i paesi coinvolti nella pandemia.

#andrátuttobene #uniticelafaremo #restiamoacasa

In aggiornamento

RACCONTACI ANCHE TU COME VIVI QUESTO MOMENTO