Coronavirus, a Chieti 145 ricoverati, a Vasto 10

Sono 145 a Chieti e 10 a Vasto le persone ricoverate per coronavirus. I dati sono forniti dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

"Nell’unità operativa di Malattie infettive di Vasto sono ricoverate oggi dieci persone, tutte positive al test per il Coronavirus, ma in buone condizioni. Tra loro due donne provenienti dall’Ortopedia di Lanciano, il cui quadro clinico è migliorato: sono tornate anche a camminare appoggiandosi ai deambulatori", si legge in una nota dell'azienda sanitaria.

"Continua, intanto, all’ospedale di Chieti la riorganizzazione delle attività assistenziali per ampliare il numero dei posti letto da destinare ai pazienti Covid, che nel piano predisposto dalla Direzione aziendale sono 317. A oggi ne risultano occupati 145, di cui 16 in Rianimazione, 15 a Malattie infettive, 14 a Pneumologia subintensiva, 100 in Medicina".