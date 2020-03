Società di calcio a 5 a sostegno della Asl: gli aiuti di Futsal Vasto e Futsal Lanciano

Continuano senza sosta le donazioni a favore della Asl Lanciano Vasto Chieti per l'emergenza Coronavirus. Tanti i cittadini, le associazioni, le amministrazioni pubbliche e le aziende che stanno donando denaro e materiale per i presidi sanitari della provincia. In questi giorni un aiuto prezioso è arrivato anche da due società di calcio a 5 del territorio.

Il Futsal Lanciano, per il tramite del presidente Daniele Andreoli, ha voluto dare un segnale di vicinanza al “Renzetti” effettuando una donazione di 1.000 euro sul conto corrente dedicato. Il Futsal Vasto ha promosso nei giorni scorsi una raccolta fondi online, raggiungendo quota 1500 euro con cui sono state acquistatee tute, mascherine e igienizzanti consegnati alla farmacia dell'ospedale San Pio.

"Gesti di grande sensibilità, che arrivano da piccole associazioni, alle quali vanno i meritati e doverosi ringraziamenti", scrive la Asl in una nota stampa di ringraziamento.