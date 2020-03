Sinello raggiunge la soglia di preallarme, Menna dispone il monitoraggio della Protezione civile

Neve e pioggia dei giorni scorsi hanno ingrossato il fiume Sinello, che ha raggiunto il livello di preallarme. Per questo, la Protezione civile ha iniziato a monitorare la portata del corso d'acqua.

"Il Centro Funzionale d'Abruzzo - si legge in una nota del Comune di Vasto - comunica che la lettura del livello idrometrico del fiume Sinello nella stazione idrometrica di Carpineto Sinello (zona di allerta ABRU-D2) segnala il superamento della soglia di pre-allarme ed un graduale aumento verso soglia di allarme.

Pertanto il sindaco, Francesco Menna, ha disposto il monitoraggio dei livelli idrometrici a cura del Gruppo Comunale della Protezione Civile, i cui volontari in questi giorni stanno prestando la loro incessante opera negli interventi, nella consegna di spesa e farmaci a domicilio e nell'assistenza agli utenti delle poste in Via Giulio Cesare per il pagamento delle pensioni".