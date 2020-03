Mezz’ora con... Daniele Di Cicco: "Moto ferma ai box. Ci prepariamo per quando si ripartirà"

Tutto lo sport è fermo e, per gli atleti, sono tempi in cui bisogna cercare di mantenere un adeguato stato di forma per farsi trovare pronti quando le cose torneranno alla normalità. È così anche per i piloti di motocross e supermoto del DDC Racing Team, squadra motoristica guidata dal pilota e tecnico Daniele Di Cicco. Per lui che, dopo un anno segnato dagli infortuni, era pronto a dare il massimo nel Mondiale Supermoto, questo è un periodo in cui dedicarsi alla preparazione delle nuove moto - pur senza poter girare in pista - di sostenere i giovani piloti del suo team nell'attesa di conoscere quando si potrà tornare a gareggiare.

Ieri, nella nostra Mezz'ora con... in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale, abbiamo parlato con Daniele di come sta vivendo questo periodo così "speciale".

