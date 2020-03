Diario del 27 marzo

SARA E CECILIA, VASTO

I bambini non hanno ne passato e ne futuro. Si godono il presente, cosa che pochissimi di noi fanno. Anche in questo momento, dovremmo imparare a vivere a pieno il presente in questi giorni difficili con ciò che di bello abbiamo.

Godiamoci questi mesi con chi è con noi e dona calore alle nostre casa... siamo tutti uniti, siamo tutti una grande famiglia. #RESTATEACASA #ANDRATUTTOBENE #CECILIA

ANDREA E SERENA DI LELLO, VASTO

Mia sorella ha realizzato questo disegno pensando a tutti i dottori che stanno combattendo conto questo virus.

