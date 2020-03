Dal Comune di Lentella 360 mascherine FFP2 per medici e infermieri dell’ospedale di Vasto

Non c'è solo la curva dei casi positivi al Covid-19 che ieri ha fatto registrare un nuovo aumento in regione, a moltiplicarsi sono anche le iniziative solidali nei confronti di chi in questi giorni è in prima linea per affrontare l'emergenza.

L'ultima in ordine di tempo è la donazione di 360 mascherine FFP2 – tra le più introvabili, insieme alle FFP3, in questo periodo di crisi sanitaria – al "San Pio" di Vasto da parte del Comune di Lentella. La consegna è stata effettuata stamattina dal sindaco Carlo Moro e dall'assessore Marco Mancini.

"Siamo riusciti a entrare nella disponibilità di un quantitativo di mascherine FFP2 grazie all’impegno del vicesindaco Alessio Bevilacqua – spiega il primo cittadino – La giunta comunale, ha così deciso di donarne 360 all’ospedale vastese, saranno utili per medici, infermieri e personale sanitario".

Gli altri dispositivi di protezione saranno usati a seconda delle necessità: "La restante parte sarà a disposizione dei cittadini nelle ipotesi previste dal ministero della Salute: soggetti in quarantena per contagio e persone che le assistono, con la speranza che ciò non avvenga".

"Colgo l’occasione – continua il sindaco Moro – per ringraziare l’attività e l’impegno, dell'intera amministrazione e dei dipendenti comunali per fronteggiare questa gravissima emergenza. In particolare voglio ringraziare l’assessore Mancini e il capogruppo di maggioranza Gianni Cordisco per il lavoro che stanno svolgendo con abnegazione e diligenza".

"Inoltre, è doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i cittadini, ai quali stiamo chiedendo sacrifici enormi, che rispettano in modo puntuale le direttive emanate per fronteggiare la diffusione del Covid-19. Solo continuando così riusciremo presto a uscire da questa emergenza e tornare a incontrarci e condividere momenti di aggregazione. Siamo in campo, restiamo a casa e insieme ce la faremo!".