Coronavirus, primo caso a Gissi. Il sindaco: "Manteniamo la calma e rispettiamo le prescrizioni"

"Purtroppo, la notizia che non avrei voluto darvi è arrivata. È stato comunicato l’esito del tampone eseguito nei giorni scorsi ad una persona domiciliata nel nostro comune ed il paziente è risultato positivo al Covid-19". Lo comunica il sindaco di Gissi, Nicola Chieffo, tramite il sito Internet del Comune e il suo profilo Facebook personale.

"La persona in questione è attualmente ricoverata in ospedale ed i familiari sono in isolamento volontario già da alcuni giorni. Appena ricevuta la comunicazione, ho personalmente parlato con i familiari, invitandoli a restare in isolamento fino all’intervento della ASL che provvederà agli adempimenti di propria competenza. Manteniamo la calma e rispettiamo le prescrizioni".