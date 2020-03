Celenza sul Trigno, il Comune annuncia la proroga della scadenza Tari al 31 maggio

Il Comune di Celenza sul Trigno, tramite avviso sul sito istituzionale, ha annunciato che, in virtù dell'attuale fase emergenziale, il pagamento della Tari, in scadenza il 31 marzo, è prorogato al 31 maggio.

L’effetto sarà definitivo con delibera di giunta municipale che seguirà a breve tramite videoconferenza, nelle modalità consentite per i casi d’urgenza e necessità.